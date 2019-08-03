Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России

Странам НАТО необходимо работать над модернизацией вооружений, так как сегодня альянс не в силах противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы . Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

По его словам, в первую очередь это касается европейских государств, состоящих в организации. Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона ".

"Мы, европейцы, очень уязвимы", — цитирует эксперта издание.

Политолог отметил, что 9М729 не долетят до материковой части США . Однако Вашингтону также следует уделить внимание разработке вооружений, уверен Меллинг.

"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения", — заметил он.

По его мнению, в первую очередь НАТО должна "отреагировать в области неядерных вооружений": улучшить систему ПВО, чтобы нейтрализовать российские ракеты.

"С другой стороны, пожалуй, необходима и наступательная составляющая: то есть ракеты, которые смогли бы поразить российские командные центры", — считает Меллинг.

Соединенные Штаты ранее призывали Россию отказаться от ракеты 9М729, так как она якобы нарушает ДРСМД. При этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что дальность полета 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500.