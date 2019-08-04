ВСУ провели учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения над Черным морем, сообщает в воскресенье пресс-служба ВС Украины в Facebook.

"В течение недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию", — говорится в сообщении.

К учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26. Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники.

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов, сказано в сообщении.