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Стало известно о первом полете ударного беспилотника «Охотник» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: twitter.com/fighter_bomber
Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет, пишут СМИ.
«Охотник» совершил свой первый полет! (…) Полет прошел в соответствии с заданием на первый вылет», — сообщает Telegram-канал AviaComments.
Официально сообщения об этом пока не поступали.
Ранее сообщалось, что «Охотник» впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Полет был запланирован на лето.
При этом в мае сообщалось, что «Охотник» впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Уточнялось, что испытания не являются полноценным полетом.
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Армия , Войска , Оружие , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова
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