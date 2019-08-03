Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет, пишут СМИ.
«Охотник» совершил свой первый полет! (…) Полет прошел в соответствии с заданием на первый вылет», — сообщает Telegram-канал AviaComments.
Официально сообщения об этом пока не поступали.
Ранее сообщалось, что «Охотник» впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Полет был запланирован на лето.
При этом в мае сообщалось, что «Охотник» впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Уточнялось, что испытания не являются полноценным полетом.