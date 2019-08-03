РФ показала уничтожение артиллерии боевиков в Сирии

Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии

На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб . В частности, на одном из них запечатлено поражение пикапа боевиков группировки "Хайят тахрир аль-Шам"* (Запрещенная в России террористическая группировка) с реактивной установкой залпового огня. В другом ролике показано уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.

Когда именно были нанесены удары, не уточняется.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* (Запрещенная в России террористическая группировка). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая группировка