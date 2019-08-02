США приступили к разработке ракет, которые были запрещены договором РСМД

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены договором РСМД, заявили в Пентагоне

"В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года. Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном исполнении (неядерном — ред.). Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил", — добавляется в сообщении.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Россия сторона призвала США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности. Как отметили в МИД РФ, российская сторона уже ввела односторонний мораторий и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД.