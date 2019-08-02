«Начнется гонка вооружений»: ДРСМД прекращает действие

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа прекращает свое действие. Он был гарантом мировой безопасности более 30 лет. Теперь у России США развязаны руки, и они уже заявили о намерении создавать оружие, не предусмотренное данным соглашением. По мнению экспертов, разрыв ДРСМД — прямой путь к началу новой гонки вооружений.

Срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности истек.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении МИД РФ.

Несколькими днями ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон уже подтвердил решимость Вашингтона разорвать соглашение. Зеркальных действий следует ожидать и от России.

Китай , который в Белом доме хотят привлечь к обсуждению будущего договора о контроле над вооружениями, опротестовал выход США из ДРСМД.

«Китайская сторона против таких действий [США], мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств», — заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Освободить Землю от ядерного оружия

Силу ядерного оружия мир увидел еще в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки . В результате атаки погибли более 450 тыс. человек, сотни тысяч впоследствии страдали от лучевой болезни. Четыре года спустя ядерное оружие появилось и у СССР. Даже осознание последствий использования таких видов вооружения не заставило сверхдержавы отказаться от него.

Наоборот, в октябре 1962 года мир по сути стоял на грани ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея, когда СССР установил ракеты на Кубе в ответ на размещение США ракет в Турции , что несло прямую угрозу Советскому Союзу.

Ситуацию удалось разрешить дипломатическими средствами, и обе стороны отвели вооружения.

О создании договора, устанавливающего контроль над ядерным оружием, всерьез заговорили с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева 11 марта 1985 года. Камнем преткновения в этом вопросе было предложение Советского Союза о ликвидации ракет средней дальности, развернутых США и СССР в Западной и Восточной Европе на рубеже 1970-1980-х годов, и масштабном сокращении стратегических ядерных сил. В октябре 1986 года Горбачев и бывший тогда президентом США Рональд Рейган провели по этим вопросам встречу в исландском Рейкьявике . Она принесла главе СССР статус главного инициатора разоружения. Авторитет советского политика в мире мгновенно возрос.

«Сегодня лицом к лицу с вами я хочу сказать, что советские люди привержены миру как высшей ценности, равной благу жизни. Сегодня волею истории на наши две страны возложена огромная ответственность перед народами своих стран, народами всех государств за сохранение самой жизни на Земле… Давайте возьмем на себя задачу покончить с нависшей над человечеством угрозой. Не будем перекладывать это дело на плечи наших детей», — обратился Горбачев к американцам 1 января 1986 года.

Две недели спустя, 15 января 1986 года, Горбачев заявил о поэтапной ликвидации ядерного оружия во всем мире. Глава СССР рассчитывал «освободить Землю» от такого типа вооружений в течение 15 лет — до конца XX века. Он отмечал, что энергия атома должна служить на благо человечества, а не становиться для людей орудием самоуничтожения.

«Советский Союз предлагает начать с 1986 года осуществление программы освобождения человечества от страха перед ядерной катастрофой. И то, что этот год объявлен ООН Международным годом мира, служит дополнительным политическим и нравственным стимулом.

Здесь требуется стать выше национального эгоизма, тактических расчетов, споров и раздоров, значение которых ничтожно по сравнению с сохранением главной ценности — мира, надежного будущего.

Энергия атома должна служить только миру — за это неизменно выступало и выступает наше социалистическое государство», — провозгласил Горбачев.

К весне 1987 года стороны выделили ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в отдельный переговорный блок, а к осени была достигнута договоренность о формуле «глобального нуля» — не просто вывода РСМД за пределы Европы, а полного их уничтожения.

Казахстан и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ДРСМД — был подписан Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Он вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия Украина . Но последние в итоге передали оставшееся у них ядерное оружие России согласно подписанному в 1992 году Лиссабонскому протоколу.

Участники ДРСМД обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Сроком ликвидации РМД обозначили 1,5 года, РСД — 3 года. За рамками документа остались крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км.

Стороны также договорились не производить и не испытывать новые РСМД. Впрочем, этом договор не запрещал проводить исследовательские работы, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем. Чтобы контролировать соблюдение положений договора, каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций.

СССР уничтожил баллистические ракеты комплексов «Темп-С» и «Ока». Причем формально последние не попадали под договор, так как их дальность составляла 400 км. Также были ликвидированы «Пионер», устаревшие Р-12 и Р-14 и новейшие крылатые ракеты РК-55 «Рельеф».

США, в свою очередь, избавились от баллистических ракет «Першинг-1А», «Першинг-2» и крылатых BGM-109G «Грифон».

В соответствии с договором были также уничтожены пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии, а также на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах.

СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем американская сторона: 1846 против 846, почти в три раза больше пусковых установок: 825 и 289, а также примерно в семь раз больше ракетных баз — 69 и девять. 31 мая 2001 года стороны завершили инспекционную деятельность.

За выполнением обязательств, согласованием мер повышения жизнеспособности и эффективности Договора следила Специальная контрольная комиссия (СКК). После октябрьского заседания в 2003 году она не созывалась в течение 13 лет. Очередное заседание состоялось в ноябре 2016 года, а следующее — в декабре 2017 года. Участники подтвердили необходимость укрепления договора.

Взаимные претензии

С 2013 года США стали выдвигать России претензии в нарушении ДРСМД. По мнению Вашингтона, принятая на вооружение российская ракета с индексом 9М729 имеет запрещенную по договору дальность. Вашингтон сначала призывал Москву модифицировать оружие до нужных характеристик, а потом и вовсе начал настаивать на ее уничтожении.

В доказательство своей позиции Минобороны даже провело показ этой ракеты. В ходе демонстрации военные заверяли, что ее невозможно заправить достаточным количеством топлива для такой дальности. Но США не сочли это весомым аргументом и не сняли обвинений.

Помимо этой ракеты есть еще и вторая причина недовольства Вашингтона — межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж». Военные эксперты оценивают предельную дальность ее действия в 12 тыс. км, но ее можно запускать и по целям на расстоянии около 2-6 тыс. км. То есть, по утверждению США, она нарушает ДРСМД. Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Рубеж» был принят на вооружение в конце 2016 года. Москва при этом неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства.

В российском МИДе предположили, что цель Вашингтона — отвлечь внимание от действий самой американской стороны. В частности, речь идет о системах противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которые Соединенные Штаты установили в Румынии в 2016 году и разворачивают сейчас в Польше. По замыслу разработчиков эта система будет обеспечивать оборону европейской территории НАТО от ракетных угроз с Ближнего Востока. Максимальная дальность действия SM-3 Block IB этой системы составляет 700 км, а ее скорость — 3 км/с. При этом характеристики находящейся на стадии испытаний SM-3 Block IIА еще существеннее — 2,5 тыс. км и 4,5 км/с соответственно.

В Москве считают, что ПРО Aegis Ashore могут стать средством первого удара, что является очевидным нарушением ДРСМД, поскольку дальность стрельбы крылатой ракеты большой дальности «Томагавк» в разных модификациях составляет от 1600 до 2500 км.

США же открестились от обвинений с российской стороны.

При этом директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев убежден, что все эти претензии — лишь технические моменты, которые можно было бы без труда решить, если бы между государствами был установлен полноценный диалог.

«СКК должна была разрешить эти противоречия, мелкие и совершенно не значимые. Это все технические вещи, это можно проверить. Обе стороны делают громкие заявления о приверженности контролю над вооружениями, но никто так и не решил текущие вопросы. Чтобы разрешить подобную ситуацию, должны вестись постоянные переговоры. Но этого попросту не было», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он обратил внимание, что между двумя государствами сложилась совершенно парадоксальная ситуация: с одной стороны, главы государств разрывают важнейший для мировой безопасности документ, а с другой — Владимир Путин Дональд Трамп поддерживают довольно теплые отношения и очень лестно отзываются друг о друге.

Что осталось после прекращения ДРСМД

Последним договором о контроле над вооружениями между США и Россией остается СНВ-3 — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Москва и Вашингтон подписали его в 2010 году. Каждая из сторон взяла на себя обязательство сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу (в 2011 году) и в дальнейшем их суммарные количества не превышали определенные нормы.

Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) максимум — 700 единиц, для боезарядов на них — 1550 единиц, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ — 800 единиц.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, и сейчас стороны решают, будут ли его продлевать.

«Вопрос продления СНВ-3 пока для меня остается открытым. Если после краха ДРСМД перестанет действовать и он, то другого инструмента по контролю за ядерным оружием у нас не будет. Начнется полномасштабная гонка вооружений. И она будет крайне опасной», — сказал «Газете.Ru» руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

Судя по настроениям обоих участников СНВ-3, и это соглашение ждет крах. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон вряд ли будет продлевать договор.

«Он истекает в феврале 2021 года и, хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — сказал он.

Владимир Путин предупредил, что Москва тоже не станет продлевать СНВ-3, если другие стороны этого не захотят.

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — заявил он на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Он также обратил внимание, что после прекращения действия этого документа не останется никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений.

Чем заменить ДРСМД

Стороны уже начали угрожать друг другу действиями, нарушающими договор. Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет неподалеку от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Он назвал подлетное время «ключевым моментом».

Пентагоне ранее уже рассказали о начале исследований в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным ДРСМД радиусом действия.

В связи с этим на повестке два вопроса: что будет после ДРСМД и будет ли что-либо вообще?

Из США в последнее время звучат предложения о заключении нового договора с участием в нем Китая. На данный момент ядерным оружием обладают девять стран: США, Россия, КНР, КНДР, Индия, Пакистан, Израиль, Великобритания и Франция. Владимир Путин еще в 2007 году на встрече с министрами иностранных дел и обороны России и США выдвинул идею о придании обязательствам по ДРСМД глобального характера. Американская сторона поддержала это предложение. Впрочем, практического развития данная инициатива не получила.

«И Россия, и США заявляли, что несправедливо, что другие страны ядерного клуба не участвуют в этом договоре, хотя сами не признавали, что на их долю приходится 90% всего арсенала глобального ядерного оружия. Я сомневаюсь, что к исполнению положений этого договора удастся привлечь Китай, а о Франции и Великобритании и говорить не нужно: они очевидно на это не пойдут», — отметил Алексей Арбатов.

Выход из ДРСМД действительно зачастую обосновывают тем, что это двусторонний договор, и, учитывая современную ситуацию, его необходимо расширить. Но в действительности, по мнению специалиста, стороны выходят из договора не для создания нового, а для начала гонки вооружений. То есть по сути после разрыва ДРСМД страны вернутся к состоянию первой половины 1980-х годов. Эксперт назвал прекращение действия ДРСМД расшатыванием архитектуры безопасности не только в России и США, но и в Европе.

По его мнению, новый договор сейчас ни одна из сторон заключать не собирается.

«Для возобновления контроля над вооружениями нужно заключить новый договор по контролю за РСМД, продлить СНВ-3 и заключить новый СНВ, потому что действующий уже не отвечает современным реалиям», — отметил Арбатов.

При этом Сергей Ознобищев считает, что найти альтернативу ДРСМД все же возможно. Он подчеркнул, что для заключения многостороннего договора уже надо начинать готовить почву. Но никаких реальных действий нет, пока все остается только на уровне заявлений.

«Тем не менее на фоне упертости двух ключевых ядерных держав все остальные выступают за полную ликвидацию ядерного оружия, потому что они чувствуют свою незащищенность», — обратил внимание эксперт.

По мнению Ознобищева, единственный способ исправить сложившуюся ситуацию — дипломатический.

«Обеспечение безопасности дипломатическими средствами — это исчезающая история, но к ней необходимо возвращаться. Должны быть переговоры, но не абстрактные, а точные, предметные. Пусть это будет не новый ДРСМД, а любой юридический документ или даже совместное заявление двух государств о путях укрепления европейской и мировой безопасности. Но это будет шаг на пути к исправлению ситуации», — считает директор Института стратегических оценок.

Он также отметил, что в этой ситуации нет смысла искать правых и виноватых.

Как всегда обе стороны будут обмениваться взаимными обвинениями, но никто признавать свою ответственность не будет. По его мнению, теперь остается только искать компромисс в области контроля над вооружениями, «а искать виновных — это последнее дело».