Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности испытаний ПАК ДА 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Militaryarms.ru
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ) «Туполева», сообщает компания.
«Впереди — большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации», — сказал генеральный директор «Туполева» Александр Конюхов.
Глава компании также рассказал, что в перспективе предприятия значатся «работы по созданию среднего военно-транспортного самолета [на замену Ан-12], сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», а также «создание и запуск на ЖЛИ и ДБ до конца 2019 года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214».
В феврале сообщалось, что облик и необходимые характеристики ПАК ДА окончательно утверждены.
В январе Конюхов заявил, что создание ПАК ДА потребует пять-семь лет.
В декабре 2018 года сообщалось, что ПАК ДА станет синтезом всего самого лучшего из Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС.
В июле того же года появилась информация о том, что комплекс создадут с применением стелс-технологий.
Осенью 2017-го сообщалось, что ПАК ДА является дозвуковым самолетом, что частично способствует снижению его стоимости.
Последние новости
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Доллар взлетел Названы сроки возвращения тепла в Москву
Комментарии
Армия , Оружие , Александр Конюхов , Туполев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса80
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил42
Путин упростил украинцам жизнь в России21
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»667
Родные Фриске полностью вернули долг «Русфонду»7
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Ближний Восток
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть