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Оппозиции Сирии надоело воевать 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в провинции Идлиб. Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш, передает ТАСС.
«Достигнута договоренность о перемирии. Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась», — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш создал внутреннюю комиссию ООН «по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года». Она проверит факты ряда происшествий, которые вызвали разрушения и стали причиной массовых жертв. Москва посчитала это решение ошибкой.
В конце июля комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате авианалетов сирийской авиации и ее союзников за 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя.
25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц это по меньшей мере 300 человек убитыми.
22 июля Минобороны России отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Башар Асад , Мишель Бачелет , Антониу Гутерриш , Министерство обороны , ООН , Associated Press , Идлиб , Сирия
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