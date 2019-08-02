Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником — Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи. Приказ главы военного ведомства опубликован в пятницу на сайте Минобороны РФ.

"Во все времена на Воздушно-десантные войска возлагались самые сложные и ответственные задачи, которые воины "крылатой пехоты" решали оперативно, проявляя мужество и самоотверженность, сохраняя верность присяге", — говорится в тексте.

"Они героически сражались за свободу и независимость страны в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, показывали примеры стойкости и непобедимости в Демократической Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе России, в локальных вооруженных конфликтах", — подчеркивается в документе. Шойгу добавил, что более 400 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.

Министр обороны отметил, что нынешнее поколение воинов-десантников достойно продолжает славные традиции своих предшественников. По его словам, голубые береты постоянно совершенствуют боевую выучку и профессиональное мастерство, а также "успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях".

Шойгу поблагодарил военнослужащих за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.