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Стартовали испытания бронеавтомобилей «Атлет» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Предварительные испытания бронеавтомобилей нового типа, которые заменят машины семейства «Тигр», начались в России.
Гендиректор предприятия-разработчика ООО «ВПК» Александр Красовицкий рассказал, что тестируют два варианта техники: АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения). Машины проедут несколько десятков тысяч километров по дорогам разного типа и бездорожью, передаёт РИА Новости.
Также техника пройдёт испытание разными температурами, обстрелом и подрывом.
Как писал News.ru ранее, новый бронированный автомобиль «Тайфун» может поступить на вооружение в 2020 году. Об этом сообщили в компании, которая разрабатывала машину специально для Воздушно-десантных войск России.
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Армия , Оружие , ВПК , Александр Красовицкий , РИА Новости
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