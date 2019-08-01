Бронеавтомобили «Атлет» подготовлены к испытаниям

Предварительные испытания новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки « Военно-промышленной компании » (ВПК) назначены на понедельник 5 августа.

«С понедельника опытные образцы бронированных автомобилей «Атлет» приступают к отработке программы предварительных испытаний», — рассказал генеральный директор компании Александр Красовицкий ТАСС

Испытания будут проводиться в Бронницах на базах НИИЦ автомобильной техники, в НИИЦ бронетанковой техники Министерства обороны РФ , а также в Центре испытаний автомобильной техники «НАМИ» в Дмитровском районе.

В ходе испытаний машины пройдут по бездорожью, магистральным и специальным трассам. Кроме того, автомобили проверят на устойчивость к обстрелам и подрывам.

Бронеавтомобиль «Атлет» был представлен общественности в конце июня на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Техника предназначена для перевозки личного состава и военных грузов. «Атлет» оборудован всеми системами для обеспечения необходимого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4, в автомобиле предусмотрены антитравматические сиденья для всех членов экипажа и кондиционер. В базовой комплектации «Атлет» имеет 2-у уровень баллистической защиты по общим техническим требованиям

В отличие от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля «Тигр», новейшие бронемашины имеют увеличенную до 1600 кг грузоподъемность, повышенную до 2 кг в тротиловом эквиваленте противоминную стойкость, а также новый российский дизельный двигатель ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.