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Пугающий США спутник-инспектор России провел инспекцию 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: @Минобороны РФ
Космические аппараты (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536» успешно проходят испытания, сообщает Минобороны России.
«Проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора», — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, испытания также включали оценку параметров целевой аппаратуры, которая «регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей».
В июле в США предложили ввести запрет на приближение к любому важному американскому КА других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты.
«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 10 июля.
В том же месяце автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук показал, что возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил США и обычного околоземного спутника сопоставимы.
В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет «Оценка космических угроз — 2018», в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.
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Армия , Министерство обороны , CSIS , США
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