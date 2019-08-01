Пугающий США спутник-инспектор России провел инспекцию

Космические аппараты (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536» успешно проходят испытания, сообщает Минобороны России

«Проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, испытания также включали оценку параметров целевой аппаратуры, которая «регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей».

В июле в США предложили ввести запрет на приближение к любому важному американскому КА других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты.

«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 10 июля.

В том же месяце автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук показал, что возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил США и обычного околоземного спутника сопоставимы.