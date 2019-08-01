Российские силы специального назначения организовали успешную засаду на боевиков и убили 11 экстремистов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
По данным источника издания, спецназ сначала провел атаку в тылу боевиков, а затем организовал операцию против участников группировки «Лива Сукур аш-Шам». Местом проведения атаки назван маленький город Иджаз на юге провинции.
Отмечается, что российский спецназ редко проводит подобные операции. Однако при поступлении информации о месте нахождения боевиков такая опция может быть рассмотрена.
31 июля сообщалось, что Воздушно-космические силы России начали наносить массированные удары по позициям боевиков в сельской местности на северо-востоке сирийской провинции Латакия.
Ранее стало известно, что сирийская армия начала наступление в провинции Хама.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.