Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии

Российские силы специального назначения организовали успешную засаду на боевиков и убили 11 экстремистов в сирийской провинции Идлиб . Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным источника издания, спецназ сначала провел атаку в тылу боевиков, а затем организовал операцию против участников группировки «Лива Сукур аш-Шам». Местом проведения атаки назван маленький город Иджаз на юге провинции.

Отмечается, что российский спецназ редко проводит подобные операции. Однако при поступлении информации о месте нахождения боевиков такая опция может быть рассмотрена.

31 июля сообщалось, что Воздушно-космические силы России начали наносить массированные удары по позициям боевиков в сельской местности на северо-востоке сирийской провинции Латакия.

Ранее стало известно, что сирийская армия начала наступление в провинции Хама.