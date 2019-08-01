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Раскрыты детали операции российского спецназа в Сирии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В ходе спецоперации, которую провел в Сирии российский спецназ, были убиты 11 боевиков. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.
Как отмечает издание, утром 1 августа стало известно о засаде, организованной российскими силами специального назначения в тылу противника на юге Идлиба. Затем появилась информация об атаке спецназа на группу боевиков.
Al-Masdar News отмечает, что российский спецназ редко проводит такие атаки, однако в случае появления информации о боевиках, подобные секретные операции возможны.
31 июля в СМИ появилась информация о массированных ударах Воздушно-космических сил России в сельской местности на северо-востоке сирийской провинции Латакия. Сообщалось, что атаку в районе города Кабани провели вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
Атаке предшествовал артиллерийский обстрел боевиков, который провели сирийские правительственные силы. Армия пытается ослабить боевиков перед попыткой штурма города.
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Сирия
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