Российские срочники получат надбавку к жалованию

Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Так, надбавки получат солдаты, матросы, сержанты и старшины.

Шойгу уточнил, что контрактники получат выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволит им жить с семьями. Размер выплат будет различаться в зависимости от региона.