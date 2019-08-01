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США лишили Турции истребителей по наущению Израиля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Израильские власти пролоббировали решение США отменить программу поставки Турции истребителей F-35. Об этом со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщает The Times of Israel.
Публикация издания основана на репортаже израильского телеканала Channel 12, который якобы получил эти данные от государственных служащих. По информации канала, представители еврейского государства в течение последних месяцев вели скрытую работу, чтобы склонить американские власти к принятому в итоге решению.
Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.
Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.
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Комментарии
Армия , Оружие , НАТО , Газета The Times , Иерусалим , Израиль , США , Турция
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