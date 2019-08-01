США лишили Турции истребителей по наущению Израиля

Израильские власти пролоббировали решение США отменить программу поставки Турции истребителей F-35. Об этом со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщает The Times of Israel.

Публикация издания основана на репортаже израильского телеканала Channel 12, который якобы получил эти данные от государственных служащих. По информации канала, представители еврейского государства в течение последних месяцев вели скрытую работу, чтобы склонить американские власти к принятому в итоге решению.

Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.