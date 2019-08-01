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В Балтике стартовал «Океанский щит» 

Рамблер + ещё 5 40 минут назад
Около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения принимают участие в оперативных учениях «Океанский щит — 2019», которые начались сегодня в Балтийском море. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По данным телеканала, учения проходят с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них принимают участие 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, а также 10 634 военнослужащих.
При этом основу корабельной группировки составляют суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.
Основной задачей «Океанского щита — 2019» названы проверка готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработка навыков по управлению силами флота.
По данным ТАСС, учения «Океанский щит» впервые прошли в Средиземном море с 1 по 8 сентября 2018 года. В них принимали участие 26 кораблей, две подлодки, 34 летательных аппарата. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения корабельных сил и авиации «Океанский щит» будут проводиться регулярно.
Комментарии103
Армия , Видео , Войска , Сергей Шойгу , Николай Евменов
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