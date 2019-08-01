В Балтике стартовал «Океанский щит»

Около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения принимают участие в оперативных учениях «Океанский щит — 2019», которые начались сегодня в Балтийском море. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По данным телеканала, учения проходят с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова . В них принимают участие 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, а также 10 634 военнослужащих.

При этом основу корабельной группировки составляют суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

Основной задачей «Океанского щита — 2019» названы проверка готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработка навыков по управлению силами флота.