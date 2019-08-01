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«Океанский щит-2019»: масштабные учения стартовали на Балтике 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ.
В период с 1 по 9 августа 2019 г. под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит-2019».
В рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами Флота.
Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.
Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Армия , Видео , Войска , Николай Евменов
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