Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.

«Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие», — написал министр в комментарии для медиагруппы RND, передает Deutsche Welle.

Маас добавил, что «один из самых успешных» договоров о ядерном разоружении постепенно становится историей.

США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.