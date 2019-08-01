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Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Reuters
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.
«Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие», — написал министр в комментарии для медиагруппы RND, передает Deutsche Welle.
Маас добавил, что «один из самых успешных» договоров о ядерном разоружении постепенно становится историей.
США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , МИД , Deutsche Welle , Германия
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