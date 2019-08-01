Минобороны России открыло на сайте раздел, посвященный обстановке в Сирии

Минобороны России открыло на своем сайте постоянно обновляемый раздел, где будут публиковаться отчеты о деятельности ВС РФ по борьбе с террористами в Сирии . Об этом сообщается в материале ведомства, распространенном в четверг.

"На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии" (syria.mil.ru), объективно информирующий о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", — говорится в релизе.

В сообщении уточняется, что раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе Воздушно-космических сил РФ по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.