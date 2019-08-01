Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях

«Уникальное» покрытие служит для обеспечения «невидимости» для радаров (РЛС) противника.

В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Проще говоря, в носовом покрытии судна так называемое «стелс-покрытие» начало гнить.

Отмечается, что самолет ранее участвовал в авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше ( Висконсин ), и судя по всему, во время полета в судно влетел какой-то инородный объект, повредивший носовую часть. Это могло послужить отслоению уникального американского покрытия.

Эксперты издания The Drive также не исключили, что причиной мог послужить песок, частицы которого на высокой скорости бомбардируют носовую часть истребителя, например, в регионе Ближнего Востока. Или же, если речь идет о климате Флориды, там присутствует огромная влажность, что сильно затрудняет надлежащее сцепление с покрытием.

Стелс-покрытие служит для обеспечения «невидимости» для радаров (РЛС) противника. В данном же случае объект выводится на всеобщее обозрение, автоматически попадая в зону риска. При этом в статье отмечается, что обслуживание стелс-покрытия, сформированного большим количеством композитных материалов, является «одним из самых дорогостоящих аспектов эксплуатации самолетов». Согласно данным издания, час полета F-22 Raptor в среднем обходится в 60 тысяч долларов.

Ранее эксперты сообщили о риске взлома хакерами бортовой системы F-22. К такому заключению пришли специалисты, расследовавшие обстоятельства крушения истребителя F-35А японских ВВС.