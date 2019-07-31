Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны испытали «военный интернет» 

Ридус 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве обороны испытали работу внутриведомственной системы связи, которую можно назвать «военным интернетом». Она позволяет вести обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду и устойчива к внешним воздействиям.
«Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Все каналы связи надежно защищены от взлома, утверждают в военном ведомстве», — пишет газета «Известия».
Среди важных достоинств «военного интернета» — автономность сети и отсутствие точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом, что делает невозможными любые утечки.
Испытания работы «военного интернета» провели во время учений в Центральном военного округе. В ходе тестирования применялись цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической̆ связи Р-438-Н «Белозер». Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами «Никель».
Напомним, «на гражданке» в России готовятся к запуску широкополосной мобильной связи 5G, которая позволит достичь скорости интернета 1—2 Гбит/с «по воздуху», и при этом обеспечит меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования. В случае успешного обновления инфраструктуры у подавляющего большинства пользователей интернета отпадет необходимость в прокладке проводов до домашних и рабочих роутеров.
Ридус: последние новости
Пентагон начал подготовку развертывания войск в Европе МиГ-29 Азербайджана упал в море во время тренировочного полета Индия заключила с Россией контракт на покупку авиационных ракет
Комментарии
Армия , Войска , Интернет , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым118
Крушение MH17: у России появился заступник213
Названа основная версия катастрофы SSJ-10046
Трамп позвонил Путину с предложением о помощи19
Умерла Ольга Хохрякова1
Видео
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение