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Укороченный взлет F-35B попал на видео 

Lenta.ru 27 минут назад
Укороченный взлет истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) США с палубы универсального десантного корабля типа Wasp в Коралловом море сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовали в Facebook Военно-морские силы (ВМС).
В октябре 2018 года F-35B Lightning II на авианосце Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.
В апреле того же года сообщалось, что F-35 Lightning II имеют «русскую ДНК».
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin.
Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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Армия , Видео , Оружие , США
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