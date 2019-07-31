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Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Wikipedia
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, были атакованы беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает блогер Диана Михайлова со ссылкой на источники из отставных военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВС Украины.
По их данным, таким способом был уничтожен самолет, которым управлял летчик из Мелитополя Владимир Бухальский — отставной украинский военный, служивший в указанной бригаде. Сообщается, что пилот пытался спасти судовые документы и погиб. Аналогичную версию событий приводило украинское издание «Страна».
Военный блог bmpd, не указывая источники информации, уточняет, что в ходе атаки применялись БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.
Об уничтожении в Ливии двух Ил-76 стало известно 27 июля. По данным «Зеркала недели», транспортники перевозили из ОАЭ боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта. Самолеты были уничтожены на аэродроме Эль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущей наступление на Триполи, где заседает противостоящее ему правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Bayraktar TB2 — оперативно-тактический БПЛА производства турецкой компании Baykar Makina. Аппарат может нести вооружение, в частности, противотанковые ракеты. Bayraktar TB2 успешно применялся Турцией в операциях против Рабочей партии Курдистана и поставляется за рубеж — в начале текущего года эти беспилотники закупила Украина, в связи с чем тогдашний президент страны Петр Порошенко поздравил всех украинцев и поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Украина , Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Бухальский , Рабочая партия Курдистана , Ливия
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