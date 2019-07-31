Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие

Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, были атакованы беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает блогер Диана Михайлова со ссылкой на источники из отставных военнослужащих 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВС Украины.

По их данным, таким способом был уничтожен самолет, которым управлял летчик из Мелитополя Владимир Бухальский — отставной украинский военный, служивший в указанной бригаде. Сообщается, что пилот пытался спасти судовые документы и погиб. Аналогичную версию событий приводило украинское издание «Страна».

Военный блог bmpd, не указывая источники информации, уточняет, что в ходе атаки применялись БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.

Об уничтожении в Ливии двух Ил-76 стало известно 27 июля. По данным «Зеркала недели», транспортники перевозили из ОАЭ боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта. Самолеты были уничтожены на аэродроме Эль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущей наступление на Триполи, где заседает противостоящее ему правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.