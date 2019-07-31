Пентагон заинтересовался Арктикой для своих нужд

Министерство обороны США организовало тендер на изучение инфраструктуры и источников снабжения территории Северного полярного круга, включая целый ряд российских регионов.

Как сообщает RT со ссылкой на текст документа, Пентагон интересуется, как и откуда в Арктику привозятся бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты. Согласно официальным данным, эти сведения необходимы правительству США , чтобы повысить способность предприятий «отвечать мобилизационным нуждам при возникновении экстренной ситуации», однако, с учётом повышенного интереса Вашингтона к Арктике данное исследование скорее похоже на сбор разведывательной информации.

В список регионов, информация о которых представляет интерес для Минобороны США, входят остров Колгуев, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Пентагон желает знать нюансы работы международных логистических сетей, таможенных служб, изучить инфраструктуру, культурные особенности, сложности снабжения и тонкости логистики, характерные для той или иной страны или региона.

Кроме российских регионов, в списке указаны семь стран Северного полярного круга: Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Также США нужна информация о наличии в каждом из данных регионов природных ресурсов и материалов. Подрядчики также должны изучить возможность увеличивать поставки в любое время года и связанные с этим сложности. Исследователям также нужно составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.