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Пентагон заинтересовался Арктикой для своих нужд 

Популярная механика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны США организовало тендер на изучение инфраструктуры и источников снабжения территории Северного полярного круга, включая целый ряд российских регионов.
Как сообщает RT со ссылкой на текст документа, Пентагон интересуется, как и откуда в Арктику привозятся бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты. Согласно официальным данным, эти сведения необходимы правительству США, чтобы повысить способность предприятий «отвечать мобилизационным нуждам при возникновении экстренной ситуации», однако, с учётом повышенного интереса Вашингтона к Арктике данное исследование скорее похоже на сбор разведывательной информации.
В список регионов, информация о которых представляет интерес для Минобороны США, входят остров Колгуев, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Пентагон желает знать нюансы работы международных логистических сетей, таможенных служб, изучить инфраструктуру, культурные особенности, сложности снабжения и тонкости логистики, характерные для той или иной страны или региона.
Кроме российских регионов, в списке указаны семь стран Северного полярного круга: Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Также США нужна информация о наличии в каждом из данных регионов природных ресурсов и материалов. Подрядчики также должны изучить возможность увеличивать поставки в любое время года и связанные с этим сложности. Исследователям также нужно составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.
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Армия , Войска , США , Министерство обороны , Пентагон
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