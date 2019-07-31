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Россия выступила за гонку вооружений 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Москва не намерена предлагать США какие-либо гарантии по неразвертыванию вооружения после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил «Интерфаксу» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Какие юридические гарантии мы можем кому-то предложить в качестве идеи, если даже наиболее очевидный в этой ситуации шаг со встречным мораторием отвергается?» — указал дипломат.
По его словам, Россия заинтересована в договоренностях «не больше чем оппоненты, не больше чем коллеги в НАТО, в частности, в США».
Ранее США напомнили, что намерены официально выйти из ДРСМД в пятницу, 2 августа. При этом американский лидер Дональд Трамп указал, что Москва и Вашингтон заключат соглашение в сфере контроля над вооружениями. Подробностей он не привел.
В Вооруженных силах России ранее заявляли, что без ДРСМД российской стороне придется ориентироваться не на реальное положение вещей, а на максимальные возможности американской стороны, что приведет к росту недоверия и «новому витку гонки ракетных вооружений».
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Армия , Сергей Рябков , Дональд Трамп , Владимир Путин , НАТО , Интерфакс , Москва , США
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