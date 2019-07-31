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Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Рябков подчеркнул, что в таком случае Москва может разместить ракеты ближе к США с аналогичным подлетным временем, передает «Интерфакс».
Замминистра пояснил, что это «умозрительно-абстрактный» сценарий, однако он может заставить принимать меры. Рябков также сравнил подобную ситуацию с Карибским кризисом, но пояснил, что это литературная аналогия, а не географическая.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Соединенные Штаты 2 августа официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Армия , Видео , Оружие , Сергей Рябков , Джон Болтон , Интерфакс , Москва , США
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