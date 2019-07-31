Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США

Рябков подчеркнул, что в таком случае Москва может разместить ракеты ближе к США с аналогичным подлетным временем, передает «Интерфакс».

Замминистра пояснил, что это «умозрительно-абстрактный» сценарий, однако он может заставить принимать меры. Рябков также сравнил подобную ситуацию с Карибским кризисом, но пояснил, что это литературная аналогия, а не географическая.