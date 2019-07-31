Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле

Бойцы Национальной гвардии Украины периодически проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время экскурсии по Припяти туристы из Германии Канады обнаружили на здании заброшенного кафе многочисленные следы от пуль. Экскурсовод объяснила иностранцам, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры, а сотрудники украинской Нацгвардии во время стрельб.

Власти страны не афишируют проведение учений в зоне отчуждения. Так, на сайте Нацгвардии и МВД о проведении стрельб не сообщается. Предупреждения о закрытии зоны иногда появляются на странице госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», которое отвечает за допуск туристов в Чернобыль . Однако зачастую Припять закрывают без предупреждения.

«Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели на Украину», — вспоминает об одном из таких случаев директор компании «Чернобыль-тур» Ярослав Емельяненко.

В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что в зоне отчуждения периодически проходят тренировки военных. В ведомстве объяснили проведение стрельб в Чернобыле тем, что на Украине нет специально подготовленных для этого учебных объектов. К примеру, в Припяти украинские военные могут отрабатывать ведение боевых действий в условиях города, а также применить эти навыки во время боевых действий в Донбассе, отметили в Нацгвардии. Также в ведомстве заверили, что бойцы соблюдают необходимые правила безопасности, а их снаряжение и технику после стрельб проверяют на радиоактивное загрязнение.

Критики подобных мероприятий в зоне отчуждения считают, что военные не должны подвергаться опасности во время тренировок.

«Конечно, мы можем говорить, что учения должны проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при этом военные не должны гибнуть во время таких учений. К тому же, это все-таки зона радиоактивного поражения», — считает редактор сайта «Украинский военный портал» Тарас Чмут.

Кроме того, опасности подвергаются и многочисленные нелегальные туристы, которых в зоне отчуждения немало.

21 июля на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook появилось сообщение о том, что украинские военные готовы «за считанные часы» дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом они отреагировали на информацию о присутствии российских военных в Белоруссии неподалеку от украинской границы.