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В США предложили подружить С-400 и F-35 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
"Президент России Владимир Путин находится на пороге крупной дипломатической победы по расколу НАТО. Поставки элементов российском системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса. Еще не поздно подойти к проблеме творчески и распутать этот клубок", — пишет издание.
Главных опасностей совместной эксплуатации С-400 и F-35 три. Во-первых, радары российских зенитных систем смогут непрерывно отслеживать американские истребители и собирать информацию о них, что лишит F-35 преимущества скрытности. Во-вторых, новейший самолет США — летающий компьютер. "Триумф" — тоже компьютер, но наземный. Если две эти машины вступят в диалог, возникнет возможность утечки секретных технологий истребителя — в том числе таких ключевых данных, как работа ответчика "свой-чужой", систем опознавания целей и управления оружием. Наконец, интеграция "Триумфов" в систему ПВО НАТО позволит России узнать многое о противостоящих ей комплексах разведки и воздушного наблюдения.
Defence News предлагает несколько вариантов решения этих проблем. Во-первых, можно отложить поставки F-35 до времени, когда российские специалисты по отладке С-400 покинут Турцию. Монтаж, настройка и испытаний "Триумфов" может занять год, после этого управлять комплексами станут международные расчеты из специалистов стран НАТО. Во-вторых, можно выключать "Триумфы" во время полетов F-35 в зоне их ответственности. Также возможно не подключать "Триумфы" к системе ПВО НАТО.
"Это сильно снизит эффективность С-400, но это часть цены, которую Эрдоган должен был бы заплатить", — заключает издание.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , НАТО , Анкара , США , Турция
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