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На Урале бомбардировщики Су-24 и Су-34 начали учения по дозаправке в воздухе 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
Экипажи бомбардировщиков Су-24 и Су-34 авиачастей Центрального военного округа (ЦВО) начали тренировки по дозаправке топливом в воздухе во время стартовавших в среду учений. Всего в мероприятии примут участие десять самолетов, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.
"Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители бомбардировщики Су-34 поколения 4++ ЦВО в ходе летно-тактического учения приступили к отработке дозаправки топливом в воздухе над Уралом. В летных учениях задействовано десять самолетов, летчики выполнят около 40 вылетов с аэродрома Шагол Челябинской области", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что дозаправка осуществляется днем и ночью. На высоте до 4 тыс. метров при скорости 500-550 км/ч летчики приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, чтобы выпущенной штангой присоединиться к конус-датчику заправщика.
"Кроме того, летчики выполняют нанесение бомбового и ракетного удара по наземным целям, имитирующим колонну бронированной техники, укрепленные сооружения и позиции артиллерии", — отмечается в тексте.
По данным округа, маневры завершатся 3 августа.
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Армия , Войска
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