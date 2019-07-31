На Урале бомбардировщики Су-24 и Су-34 начали учения по дозаправке в воздухе

Экипажи бомбардировщиков Су-24 и Су-34 авиачастей Центрального военного округа (ЦВО) начали тренировки по дозаправке топливом в воздухе во время стартовавших в среду учений. Всего в мероприятии примут участие десять самолетов, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители бомбардировщики Су-34 поколения 4++ ЦВО в ходе летно-тактического учения приступили к отработке дозаправки топливом в воздухе над Уралом. В летных учениях задействовано десять самолетов, летчики выполнят около 40 вылетов с аэродрома Шагол Челябинской области", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дозаправка осуществляется днем и ночью. На высоте до 4 тыс. метров при скорости 500-550 км/ч летчики приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, чтобы выпущенной штангой присоединиться к конус-датчику заправщика.

"Кроме того, летчики выполняют нанесение бомбового и ракетного удара по наземным целям, имитирующим колонну бронированной техники, укрепленные сооружения и позиции артиллерии", — отмечается в тексте.

По данным округа, маневры завершатся 3 августа.