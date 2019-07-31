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Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.
"Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция", — сказал он.
"У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности", — сказал он.
Демир отметил, что на данный момент Анкара "не получала официальных документов о ее выводе из программы" создания истребителя.
Глава УОП добавил, что Турция "сообщила США о своем желании остаться в проекте", а также что "есть обратный путь" для продолжения участия Анкары в программе.
В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Первые поставки начались 12 июля. Белый дом в связи с этим сообщил, что решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом "отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям".
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Комментарии
Армия , Исмаил Демир , МИД Турции , Турция
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