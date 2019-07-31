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Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Твери 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: Минобороны РФ
В июне авиаполк под Тверью получил шесть истребителей Су-35.
Под Тверью завершено формирование эскадрильи истребителей Су-35, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения "4++" Су-35С для постоянного базирования в Тверской области», — сказали в пресс-службе ЗВО.
Ранее три Су-35С поступили на вооружение авиаполка в Карелии.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.
Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.
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Армия , Войска , Тверь
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