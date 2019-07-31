Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Твери

В июне авиаполк под Тверью получил шесть истребителей Су-35.

Под Тверью завершено формирование эскадрильи истребителей Су-35, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения "4++" Су-35С для постоянного базирования в Тверской области», — сказали в пресс-службе ЗВО.

Ранее три Су-35С поступили на вооружение авиаполка в Карелии.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.