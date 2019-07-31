Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России (67%) считают, что Военно-морской флот РФ является самым сильным в мире, на втором месте, по мнению россиян, располагается американский флот (40%), на третьем — китайский (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.
Также большинство респондентов (89%) выразили уверенность в том, что ВМФ России способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств, причем данный показатель за последние 14 лет вырос на 19 процентных пунктов (89% в нынешнем опроса против 70% в 2005 году).
Наряду с этим 85% опрошенных отметили, что служба в ВМФ является, по их мнению, престижной, в то время как противоположного мнения придерживаются лишь 5% респондентов. Более половины участников опроса (56%) с одобрением бы отнеслись к выбору своих детей и внуков стать офицерами ВМФ.
В целом сегодня, как и 14 лет назад, практически у каждого пятого опрошенного россиянина (17% в 2019 году против 18% в 2005-м) есть друзья, родственники или знакомые, которые служат или работают в ВМФ РФ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ТАСС: последние новости
Источник: БМД-2М с новым боевым модулем "Берег" проходит госиспытания В Сеуле считают, что КНДР испытала баллистические ракеты того же типа, что и неделю назад Британские истребители в Эстонии 28 июля сопроводили самолет ВКС России
Комментарии1
Армия , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм23
США заявили о «большой сделке» с Россией76
Военные массово бегут из ВСУ133
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов35
Умерла дочь Родченко
Видео
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
03:36
Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение
В мире Украина
03:49
Названы сроки освобождения украинских моряков
В мире Конфликты
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение