Китай применил тяжелый дрон против крейсера США

Китай применил свой самый тяжелый беспилотник "Парящий дракон" для сопровождения крейсера ВМС США в Тайваньском проливе. И хотя дрон по некоторым параметрам еще уступает американским аналогам, эксперты отмечают серьезный прогресс Поднебесной в этой сфере.

Как сообщает портал The National Interest со ссылкой на тайваньские СМИ, крейсер "Энтитем" класса "Тикондерога" проходил транзитом по Тайваньскому проливу 24 июля. Помимо наблюдения за ним с помощью "Парящего дракона" Китай 10 раз поднимал в воздух истребители J-11. Пилоты по радиоканалу предупреждали американские вертолеты MH-60R о том, чтобы они держались подальше от воздушного пространства с западной стороны пролива.

"Парящий дракон" — это ответ Китая на американский беспилотник Global Hawk. Размах его крыльев составляет почти 25 метров, он способен находиться в воздухе около 10 часов. "Американец" крупнее и выносливее: 35 метров и 36 часов соответственно. При этом армия США имеет более богатый опыт использования беспилотников, Global Hawk стал активно использоваться после террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Отмечается, что одним из препятствий для развития китайской беспилотной авиации является отсутствие хороших двигателей собственной разработки, впрочем это касается и обычных боевых самолетов и вертолетов.