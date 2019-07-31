Успешное наступление сирийской армии сняли на видео

Сирийская арабская армия (САА) в ночь на 31 июля начала наступление в провинции Хама. Видео , заснятое Sputnik, опубликовало у себя Al-Masdar News.

На кадрах ролика видна сигнальная ракета и летящие вдалеке снаряды, слышны орудийные залпы и автоматические очереди. Так как все происходит в темноте, понимания происходящего видео не дает.

Утром после начала наступления AMN сообщило, что правительственным войскам впервые с июня удалось занять территории, которые ранее не были под их контролем. Теперь передовые части САА находятся в трех километрах от города Кафр-Зайта, который контролируют исламисты из группировки «Джейш аль-Изза».