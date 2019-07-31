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Экс-депутат Рады рассказал о бегстве солдат из ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Reuters
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что военные массово покидают украинскую армию и остановить их не может даже повышение зарплаты.
В своем Facebook Журавко опубликовал письмо (скан прилагается) заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.
По данным на начало мая с начала 2019 года из украинской армии уволились 9 тыс. 386 солдат и сержантов, из которых большинство просто не стали подлевать контракт. Чаще всего солдаты покидают части, участвующие в боях против Донбасса.
«У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на «корпусе» тонущего корабля «Украина» не подлежат ремонту, тем более в бушующих волнах мирового кризиса», — написал Журавко.
Он также посоветовал всем здравомыслящим украинцам бежать из армии, чтобы не стать «пушечным мясом».
«На вас просто зарабатывают большое бабло. И плевать им на вас. Думаю, эти документы, для украинского народа будут интересны. Прочтите и задумайтесь!» — добавил экс-депутат.
Напомним, в понедельник газета ВЗГЛЯД писала, почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов.
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Комментарии
Армия , Виктор Муженко , Алексей Журавко , Генштаб , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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