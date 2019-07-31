Источник: около 100 военных второго китайского полка С-400 завершили обучение в России

Около 100 военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые будут служить во втором китайском полку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", завершили обучение в России и вернулись на родину. Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.

"Около 100 военнослужащих НОАК, которые будут служить на машинах второго полка С-400, в июле текущего года завершили подготовку по эксплуатации этих систем в одном из учебных центров российского военного ведомства и вернулись на родину", — сказал собеседник агентства, напомнив, что их обучение началось в марте.

Источник отметил, что окончание подготовки китайских военных "практически совпало по времени с началом поставки Китаю систем из второго полкового комплекта".