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Источник: около 100 военных второго китайского полка С-400 завершили обучение в России 

ТАСС 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 100 военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые будут служить во втором китайском полку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", завершили обучение в России и вернулись на родину. Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.
"Около 100 военнослужащих НОАК, которые будут служить на машинах второго полка С-400, в июле текущего года завершили подготовку по эксплуатации этих систем в одном из учебных центров российского военного ведомства и вернулись на родину", — сказал собеседник агентства, напомнив, что их обучение началось в марте.
Источник отметил, что окончание подготовки китайских военных "практически совпало по времени с началом поставки Китаю систем из второго полкового комплекта".
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Армия , Войска , Министерство обороны , Китай
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