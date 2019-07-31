На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках

Свой пост политик сопроводил фотографиями написанного 6 мая письма от начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко . Согласно этому документу, в течение 2019 года с ВСУ были уволены 9386 военных, служивших по контракту. Большинство из них отказались просто отказались заключать новый контракт. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, число отказников увеличилось почти на 30 процентов.

Нежелание украинцев служить в армии Журавко объясняет плачевным состоянием армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов». По его словам, разложению армии способствуют существующие дедовщина и «криминальное паханство образца мест лишения свободы».

«Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие», — добавляет он.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Сообщалось, что украинское командование провело в Краматорске экстренное заседание, на котором обсуждался вопрос эффективности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении. В штабе ООС установили, что бойцы полка отказались подчиняться руководству Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также попытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого «азовцы» заминировали дорогу, по которой передвигались украинские силовики.