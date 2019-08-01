«Орудие крупного калибра»: в КНДР подтвердили испытания новых ракет

Запуск двух баллистических ракет прошел под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына

КНДР подтвердили испытание управляемого реактивного орудия крупного калибра нового типа. Две баллистические ракеты запустили с полуострова Ходо утром 31 июля.

В заявлении военных уточняется, что испытание прошло под руководством национального лидера Ким Чен Ына. Также на нем присутствовали официальные лица, ученые и инженеры, которые «испытывали гордость и волнение» в связи с первым запуском.

Стрельбы подтвердили тактические данные и технические характеристики ракеты, а Ким Чен Ын остался удовлетворен результатами испытаний, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что вооружение нового типа будет играть ключевую роль в наземных военных операциях Северной Кореи.

Об испытательных запусках ракет КНДР накануне сообщили военные силы Южной Кореи. Они определили дальность полета ракет (от 240 до 330 километров), а также заявили о своей готовности на случай новых запусков.