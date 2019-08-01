Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Орудие крупного калибра»: в КНДР подтвердили испытания новых ракет 

ТК «Звезда» + ещё 40 57 минут назад
Запуск двух баллистических ракет прошел под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В КНДР подтвердили испытание управляемого реактивного орудия крупного калибра нового типа. Две баллистические ракеты запустили с полуострова Ходо утром 31 июля.
В заявлении военных уточняется, что испытание прошло под руководством национального лидера Ким Чен Ына. Также на нем присутствовали официальные лица, ученые и инженеры, которые «испытывали гордость и волнение» в связи с первым запуском.
Стрельбы подтвердили тактические данные и технические характеристики ракеты, а Ким Чен Ын остался удовлетворен результатами испытаний, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что вооружение нового типа будет играть ключевую роль в наземных военных операциях Северной Кореи.
Об испытательных запусках ракет КНДР накануне сообщили военные силы Южной Кореи. Они определили дальность полета ракет (от 240 до 330 километров), а также заявили о своей готовности на случай новых запусков.
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД РФ предупредили США о симметричном ответе в случае размещения в Европе ядерных носителей В Пентагоне готовят развертывание войск в Европе «Проворный дух»: в Грузии начались учения НАТО
Комментарии2
Армия , Видео , Оружие , Чен Ким , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучен устрашающий прогноз по пожарам в РФ1
В США захотели ограничить Россию в космосе105
Кличко сочли «лучом света» в США6
Почему россияне крадут из магазинов сыры и колбасу1
Как изменится жизнь россиян с августа9
Видео
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
Больше видео