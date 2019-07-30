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Новый министр обороны Молдавии пригласил Шойгу посетить республику 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить республику. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил во вторник во время прямой линии в социальных сетях, оценивая итоги визита Войку в РФ.
Президент отметил, что таких встреч между главами оборонных ведомств двух стран не было больше десяти лет, поэтому накопилось много вопросов в сфере безопасности.
"Он [Войку] пригласил министра Шойгу посетить Молдавию. Возможно, на каком-то этапе у него будет время. Было бы хорошо, чтобы он приехал на День Победы или на другое мероприятие", — сказал Додон.
Войку назначен на должность министра обороны 8 июня. На прошлой неделе он посетил Россию, а затем США.
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Армия , Сергей Шойгу , Игорь Додон , Министерство обороны , Молдова
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