Новый министр обороны Молдавии пригласил Шойгу посетить республику

Президент отметил, что таких встреч между главами оборонных ведомств двух стран не было больше десяти лет, поэтому накопилось много вопросов в сфере безопасности.

"Он [Войку] пригласил министра Шойгу посетить Молдавию. Возможно, на каком-то этапе у него будет время. Было бы хорошо, чтобы он приехал на День Победы или на другое мероприятие", — сказал Додон.

Войку назначен на должность министра обороны 8 июня. На прошлой неделе он посетил Россию, а затем США.