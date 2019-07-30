В США признали поражение в «битве за Арктику»

Вашингтон проигрывает Москве борьбу за освоение Арктики, пишет « Взгляд » со ссылкой на Bloomberg.

Китаем. Агентство отмечает, что новая Арктическая стратегия США хоть и является шагом вперед, но ее недостаточно, чтобы на равных конкурировать с Россией

По мнению автора статьи Хала Брэндса, Вашингтон демонстрирует интерес к Арктике лишь на словах, поскольку между целями и ресурсами пока существует «зияющая пропасть».

У России есть 14 ледоколов и 6 арктических баз, ресурсы Китая скромнее, но они постоянно растут, а США обладают лишь одним ледоколом.

При этом автор отмечает важность Арктики. По его словам, Берингов пролив это потенциальный Персидский залив будущего.

Он отмечает, что Пентагон задекларировал в Арктической стратегии намерение проводить в регионе больше учений, собирается подготовить две экспедиционные бригады Корпуса морской пехоты для работы в арктических условиях, а также усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых проходов между Гренландией, Исландией и Великобританией. Однако для осуществления этих целей США не только не хватает ресурсов, у государства также имеются разногласия с союзниками.

Так, Вашингтон не согласен с претензиями Канады на Северо-Западный проход как на свои территориальные воды. Также автор указывает на несоответствие Арктической стратегии политике по климату, где Вашингтон решил отказаться от усилий по решению общемировой проблемы.