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Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Doomych / Wikimedia
В ходе модернизации зенитной ракетной системы (ЗРС) ряда С-300В допущены неоправданные решения, снизившие ее потенциальные возможности, пишет в «Военно-промышленном курьере» генерал-лейтенант в отставке, бывший председатель госкомиссии по испытаниям ЗРС С-300ВМ, доктор технических наук Александр Лузан.
Специалист отмечает, что ЗРС С-300ВМ «Антей-2500», в отличие от С-300В, по финансовым соображениям не получила отдельные тяжелую пусковую и легкую пускозаряжающую установки.
«В результате в системе С-300В4 на пусковых установках размещаются легкие зенитные управляемые ракеты, а тяжелые ЗУР [зенитные управляемые ракеты], являющиеся квинтэссенцией системы, только на пускозаряжающих», — пишет автор.
Согласно Лузану, на уничтожение головной части баллистической ракеты средней дальности (ГЧ БРСД) отводится всего 45-50 секунд, чего недостаточно для С-300В4. Специалист сообщает, что использование пускозаряжающих установок с тяжелыми ракетами для борьбы с БРСД крайне сложно, а перезаряжание легких пусковых установок при боевых действиях маловероятно.
По мнению генерал-лейтенанта в отставке, «необходимо возвратиться к составу боевых средств, отработанному в системе С-300В: иметь тяжелые пусковые и пускозаряжающие установки и легкие пусковые и пускозаряжающие установки».
«Да и какая же это полноценная пускозаряжающая установка, если у нее на борту один тип ракет, а перезаряжать она должна пусковые установки с другим типом? Это скорее дорогостоящая крановая установка», — уверен доктор наук.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля на учениях в Греции могли отрабатывать действия совместно с ЗРС С-300ПМУ.
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Армия , Войска , Оружие
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