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Опубликовано фото «перехвата» Ил-76 британскими истребителями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.
Самолеты британских ВВС, которые на ротационной основе находятся в Прибалтике, вылетели с авиабазы в Эстонии и сопроводили Ил-76. Инцидент произошел в воскресенье. На снимках изображены истребители, которые находятся очень близко от Ил-76. Фотографии опубликованы в Twitter минобороны Британии.
Пилот Typhoon заявил, что истребители были подняты для перехвата самолета, который «приближался к воздушному пространству Эстонии с юга», пишет Daily Mail.
«Мы идентифицировали и контролировали его, когда он проходил близко к воздушному пространству НАТО», — сказал он.
Британия регулярно заявляет о перехвате в Прибалтике российских самолетов, которые движутся из одной части России в другую — в Калининградскую область. При этом сами британцы недоумевают, почему именно ВВС Великобритании должны этим заниматься.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО , Великобритания , Эстония
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