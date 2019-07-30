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Самолеты НАТО провели разведку у российских границ 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у границ Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно взлетело с американской базы и направилось в сторону западной части России. В 10:55 по московскому времени самолет заметили неподалеку от Калининграда. Спустя три часа Boeing отправился на аэродром базирования.
Также к Калиниградской области приблизился шведский самолет-разведчик. По данным PlaneRadar, воздушное судно пролетало у российских границ, когда проводило разведку в акватории Балтийского моря.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Boeing , НАТО , Калининградская Область
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