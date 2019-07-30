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США позвали союзников на борьбу с Ираном 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Reuters
США сделали официальное предложение Германии присоединиться к участию в военной миссии для борьбы с агрессией Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского посольства в Берлине.
«Мы официально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании, помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией», — отметили в дипломатическом ведомстве. Там не уточнили о конкретных деталях предложения.
19 июля Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На борту судна находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Сообщалось, что военные остановили его за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.
9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.
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Комментарии
Армия , США , Германия , Иран , Великобритания , Франция
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