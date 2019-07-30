В Европе оценили планы России на «плавающий Чернобыль»

Немецкое издание Tagesspiegel опубликовало статью о российской плавающей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Материал приводит «Газета.ру».

Издание напомнило, что первая в мире АЭС на воде является проектом Росэнергоатома и уже вызвала много критики в мире.

Так, Greenpeace называет проект «Чернобылем на воде». По мнении организации, в случае аварии реактивные вещества попадут в море. В бундестаге считают, что запуск «Академика Ломоносова» является еще одним проявлением безответственной политики России в области ядерной энергетики.

В настоящее время судно находится в порту Мурманска. На нем установлены два реактора, охлаждаемые водой под давлением. В августе АЭС, длина которой составляет 144 м, а ширина — 30 м, должна будет преодолеть около 5 тыс. км до города Певек в Чукотском автономном округе.

Как пишет издание, задача АЭС на воде — обеспечить энергией те регионы, где истощатся запасы нефти, угля и газа. Кроме того, по мнению Taagesspiegel, Россия таким образом демонстрирует свои притязания в Арктике и возможности для экспорта за границу.