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Кавалерия США проведет учения у российской границы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Flickr.com
Более трех тысяч военнослужащих 14 стран участвуют в международных учениях Agile Spirit 19 на грузинском полигоне Вазиани.
Маневры проходят в 90 километрах от российской границы, их цель — наладить координацию между грузинской армией и войсками США в Европе, пишет Defence Blog. Военные проведут боевые стрельбы, отработают действия в горах и на равнине.
В учениях принимают участие американские драгуны. По принятой в армии США традиции часть мотострелковых подразделений носит названия, оставшиеся со времен Гражданской войны, и относится к бронекавалерии. Вместо лошадей у них бронетранспортеры Stryker, легкие броневики и тяжелые грузовые автомобили.
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Армия , США
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