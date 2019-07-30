Российская армия готовится форсировать реки Европы

Минобороны планируют воссоздать понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, которые были распущены при Горбачеве Сердюкове . Ранее ремонтом бронетехники занимались сторонние частные компании по контракту, но весной Шойгу выразил свое разочарование их работой. Что касается понтонных полков, то их роспуск при Горбачеве стал явным жестом дружелюбия в сторону НАТО

В понедельник стало известно о решении Минобороны возродить ликвидированные за последние 30 лет виды соединений. Об этом в понедельник сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что несомненно повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — сказал Колотовкин «Красной Звезде».

По его словам, недавно в армии появился свой инженерный полк, оснащенный понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку. Вообще ремонтно-восстановительные батальоны расформировали в 2008 году по распоряжению министра обороны Анатолия Сердюкова, большинство понтонно-мостовых соединений прекратили существование еще в конце 80-х, в годы правления Михаила Горбачева.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что решения расформировать ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые соединения были приняты по ошибке и диктовались конкретной политической обстановкой. По его словам, в перспективе могут восстановить также другие части и подразделения, ранее входившие в «армейские комплекты».

«Прежде всего, я имею в виду десантно-штурмовые батальоны и отдельные вертолетные полки. Ведется речь об этом, но пока до этого не доросли. Появилась первая вертолетная бригада, но возвращения десантно-штурмовых подразделений в состав общевойсковых формирований не произошло», — цитирует его РИА «Новости».

Может показаться, что возрождение понтонно-мостовых полков и ремонтно-восстановительных батальонов потребовалось из-за участившихся поломок бронетехники, ведь в армии проходит все больше маневров, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«На самом же деле, это связано с понятиями мобилизационной готовности и логистики. Танкам дороги не нужны, танкам нужны направления. На этих направлениях могут встречаться различные преграды. Для переброски механизированных частей, укомплектованных тяжелой бронетехникой, и нужны соединения, о которых теперь идет речь», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Действительно, в последние годы значительно возросло количество войсковых учений по сравнению с девяностыми годами. Появились сложные сценарии, например, масштабные войсковые операции с противником, способным разрушить коммуникации. Сюда же включена оперативная переброска войск, переброска снабжения для войск по необорудованной переправе, вывод войск из-под удара и так далее. Но тот арсенал, что есть сегодня в России, для оперативной переброски войск совершенно недостаточен», — рассказал Леонков.

Теперь на доукомплектацию инженерных войск может потребоваться от года до двух лет, констатировал собеседник.

Еще одна причина для воссоздания таких частей — устаревшая техника. Обновляются танки, БМП, БТР, не должны отставать от них и инженерные войска.

«Научно-исследовательский институт инженерной техники под Москвой разрабатывает очень надежные и современные образцы, при использовании которых участие человека сведено к минимуму. Чем выше мобильность войск, чем лучше логистика, тем быстрее выполняются боевые задачи», — отметил Алексей Леонков.

Решение Сердюкова по поводу ремонтных батальонов было принято в рамках общего перевода многих армейских функций на аутсорсинг, напоминает военный эксперт Александр Гольц . Он считает, что во многих аспектах аутсорсинг себя оправдал.

«Сами по себе реформы Сердюкова носили революционный характер.

Впервые армия лишалась функции государства в государстве, когда она себя кормила, одевала и также выполняла другие функции, ей в нормальной жизни не свойственные. Например, кроме авиационных заводов, вполне удачно был налажен ремонт бронетехники. То есть там, где возникали нормальные рыночные отношения, там все пошло успешно. Другой вопрос, как только возникает такая вещь, как государственный заказ в условиях России, тут же выясняется, что есть монополисты», — считает эксперт.

Если рыночная экономика будет развиваться, то будущее, естественно, за аутсорсингом для армии, уверен Гольц.

Напомним, в марте глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что система аутсорсинга, которая сложилась в армии к 2012 году, не оправдала себя. По его словам, задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. В частности, техника не ремонтировалась, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы.