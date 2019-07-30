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Россию заподозрили в подготовке масштабной военной операции против Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС
Россия готовит масштабную военную операцию против Украины. С таким заявлением выступил ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью изданию «Обозреватель».
Свои доводы он объяснил тем, что на российско-украинской границе, по его словам, «сосредоточены мощные военные российские формирования, более 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы».
По мнению Богдана, чтобы противостоять российской военной операции, необходимо возобновить всеобщий призыв на срочную службу, а также устранить существующие проблемы в секторе госбезопасности.
В марте начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко говорил, что в Киеве прогнозируют военную угрозу со стороны России сразу по трем направлениям. По словам генерала, Россия заканчивает формировать ударные соединения на границах Украины. Вместе с частями спецназначения они составят «основу сил вторжения» по замыслу «кремлевских стратегов».
В январе Василий Богдан заявил, что на Украине не расценивают угрозу начала войны с Россией как серьезную. Он аргументировал это тем, что до президентских выборов Кремль будет надеяться на смену политического вектора страны с проевропейского на пророссийский. Тем не менее даже после выборов генерал-лейтенант не рассчитывал на полномасштабное наступление. « [Президент России Владимир] Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча», — объяснял свою позицию украинский военный.
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Комментарии3
Армия , В мире , Василий Богдан , Виктор Муженко , Генштаб
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