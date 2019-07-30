В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

В российской армии вновь появляются понтонно-мостовые полки, которые были расформированы в 1989 году при Михаиле Горбачеве . Также в строй возвращаются отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые, согласно решению экс-министра обороны Анатолия Сердюкова , убрали в 2008 году, переложив функции этих полков на аутсорсинг.

В составе Вооруженных сил России вновь появляются понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — сказал Колотовкин.

По его словам, в российской армии появился свой инженерный полк.

«Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды», — уверен генерал-майор, который обратил внимание на то, что полк оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку.

Как отмечает РИА «Новости», еще в 1989 году при генсекретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве были расформированы многие понтонно-мостовые соединения. Ремонтно-восстановительные батальоны, в свою очередь, прекратили свое существование в 2008 году по приказу бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Их обязанности впоследствии передали на аутсорсинг, который сложился в армии России к 2012 году.

Система аутсорсинга, как в марте этого года отметил министр обороны Сергей Шойгу , не во всем оправдала себя. Так, на заседании думского комитета по обороне он заявил, что не решались задачи по обеспечению войск в боевых условиях. По его словам, система не обеспечивала ремонт техники, доставку горюче-смазочных материалов, кроме того, военных оказалось некому кормить.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что расформирование ремонтно-восстановительных батальонов и понтонно-мостовых соединений было ошибкой. Также он выразил надежду в беседе с РИА «Новости», что в дальнейшем будут восстановлены и другие подразделения.

«Прежде всего, я имею в виду десантно-штурмовые батальоны и отдельные вертолетные полки. Ведется речь об этом, но пока до этого не доросли. Появилась первая вертолетная бригада, но возвращения десантно-штурмовых подразделений в состав общевойсковых формирований не произошло», — сказал собеседник издания.

Несколько дней назад, 25 июля, «Известия» писали о том, что в российской армии изменится система ремонта вышедшей из строя техники.

Так, как изданию сообщили в Минобороны , будут сформированы ремонтно-эвакуационные полки, которые будут оснащены подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами. Благодаря этому можно будет восстанавливать неисправную и поврежденную технику в полевых условиях за несколько часов.

Источники издания в министерстве отметили, что в конце прошлого года уже был создан первый ремонтно-восстановительный полк. Его сформировали в Центральном военном округе — на Урале. Второй в настоящее время создается в сибирском городе Юрга. Далее, по словам собеседника «Известий», такие полки появятся во всех военных округах.

Как пишет СМИ, эти полки будут состоять из двух батальонов — ремонтно-восстановительного и эвакуационного. Второй оснастят специально созданными колесными ремонтно-эвакуационными машинами РЭМ-КС. Основное отличие этой техники состоит в том, что автомобили имеют просторную кабину, в которой могут разместиться дополнительные члены экипажа, специальное оборудование или спальные места. Кроме того, у РЭМ-КС на крыше кабины есть командирский люк.

У ремонтно-восстановительных батальонов будут несколько многофункциональных высокомобильных ремонтных мастерских, которые, как отмечает издание, могут самостоятельно справиться с ремонтом любой техники. По информации «Известий», для подготовки к эвакуации и ее проведения потребуется 10-12 минут, даже по бездорожью.